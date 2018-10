Filadelfija preko Bulsa do prve pobjede

Filadelfija Seventisiksersi ostvarili su prvu pobjedu u novoj NBA sezoni pošto su ubedljivo slavili protiv Čikago Bulsa 127:108. Majami je slavio protiv Vašingtona na gostovanju rezultatom 113:112.

Prva četvrtina meča Čikaga i Filadelfije je bila veoma efikasna, a pripala je gostujućoj ekipi. Bulsi su vodili poslije 12 minuta igre 41:38, da bi Siksersi uspjeli da preokrenu u drugoj četvrtini pa su na poluvremenu imali sedam poena prednosti. Bilo je 65:58.

Poenima Darija Šarića i Roberta Kovingtona Siksersi uspijevaju u trećem periodu da naprave razliku veću od 20 poena, čime su maltene i trasirali Filadelfiji put ka pobijedi. Polovinom tog perioda bilo je 84:61 za ekipu koja je prve večeri nove sezone poražena od Bostona. Do kraja meča Čikago nije uspio da se rezultatski vrati u meč.

Najefikasniji je bio Džoel Embid sa 30 poena, Robert Kovington je imao 20, a Dario Šarić 13. Ben Simons je imao tripl-dabl sa 13 poena, 13 skokova i 11 asistencija. Kod Bulsa, kojima je ovo bio prvi meč u sezoni, najbolji je bio Zek Lavin sa 30 poena.

U prvoj četvrtini duela Hita i Vizardsa je Vašington prvi napravio prednost, ali se Majami vratio pa je bilo samo pola koša viška za Vizardse. U drugoj je takođe često bilo neređeno i nijedan tim nije uspijevao da napravi osjetnije vođstvo.

Majami je bio prvi koji je pobjegao na više od dva posjeda razlike i to u trećoj dionici, kada je poslije jednog polaganja Gorana Dragića bilo 74:66. Vizardsi tada prave seriju 10:0 pa se i u posljednju dionicu ušlo sa neizvjesnim rezultatom.

Nijedan tim opet nije mogao da reši meč na vrijeme, pa se ušlo u neizvjesnu završnicu. U posljednji minut je Vašington ušao sa pola koša prednosti, a Džon Vol je maltene mogao da riješi meč ali je na 10 sekundi do kraja promašio šut za tri. Hitu je ostalo 6 i po sekundi uz tajm-aut, a poslije promašaja Dvejna Vejda, Keli Olinik je pogodio za dva iz ofanzivnog skoka. Bio je to šut za pobjedu jer je do kraja meča ostalo svega dvije desetinke.

Džoš Ričardson je bio najefikasniji kod Majamija sa 28 poena, heroj Keli Olinik je imao devet koliko je ubacio i Dvejn Vejd, a Goran Dragić je imao poen manje. Džon Vol je predvodio Vizardske sa 26 poena, a Bredli Bil je imao 20.

