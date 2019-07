Filmske scene u Torontu, helikopteri u zraku zbog Lenarda

Kavaj Lenard stigao je danas u Toronto gdje bi se trebao sastati s predstavnicima Raptorsa i razgovarati o svom statusu slobodnog igrača, a cijeli grad je na nogama jer se navijači nadaju da bi na tom sastanku mogao dogovoriti ostanak u Torontu.

Leonard je bio ključni igrač Toronta u osvajanju naslova prošle sezone kada su iznenadili svijet i prekinuli dominaciju Golden State Warriorsa, a navijači tog kluba voljeli bi da tako i ostane.

Da je interes za ovu priču velik potvrđuje i činjenica da je na kanadskoj televiziji prikazana snimka uživo iz jednog novinarskog helikoptera koji je pratio vozilo u kojem je Lenard prevezen od aerodroma do mjesta sastanka.

I can't believe this is a thing on TV right now #KawhiWatch #WeTheNorth pic.twitter.com/slUuFoPG2c

Osim toga, pred hotelom u kojem bi se Leonard trebao sastati s predstavnicima Raptorsa već satima stoje brojni novinari koji čekaju njegov dolazak i nadaju se pozitivnom ishodu sastanka.

Posljednjih sedmica američki mediji sve više pišu o mogućnosti da Lenard s Torontom potpiše ugovor na 1+1 godinu, pokuša odbraniti naslov i nakon toga ode kući u Los Anđeles.

U toj varijanti Kavaj bi dobio oko 68 miliona dolara za dvije godine, ali to tek mora biti dogovoreno.

Danas se u Los Anđelesu sastao sa predstavnicima Lejkersa i Klipersa...

There’s a lineup outside of the hotel where Kawhi Leonard will reportedly meet the Raptors for his free agency meeting in Toronto. (