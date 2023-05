Finale Istoka: Majami uništio neuvjerljivi Boston (VIDEO)

Poslije Denvera i Majami je povećao na 3:0. Oni su apsolutno uništili neuvjerljivi Bostonu rezultatom 128:102, kojem će kao i Lejkersima biti potrebno da napravi nešto što niko nije, da okrene seriju posle 0:3.

Noćas je Majami poslije duplog brejka dobio Seltikse i kod kuće, i sada samo čudo može da ih spriječi da ponovo igraju za prsten.

Gejb Vinsent je ubacio 29 poena, rekord karijere, Dankan Robinson dodao 22, Majami je na pragu da ponovi podvig Niksa i da se kao osmi nosilac nađe u borbi za prsten.

