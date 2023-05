Finale Istoka: Seltiksi savladali Majami, serija se vraća u Boston (VIDEO)

​Valjda ne može da se bude bliži eliminaciji, Seltiksi su bili na ivici i uspjeli da podignu glavu. Suočili su se sa 0:3 i minus 9 u trećoj četvrtini, u tom trenutku zaigrali su daleko najbolju košarku u ovoj seriji, te savladali Majami. Na kraju 33 poena, 11 skokova Tejtuma, ugrađenih u pobjedu od 116:99.

Dominirali su "Kelti" u posljednjoj četvrtini, serija 18:0 u posljednja tri minuta treće četvrtine je potpuno promijenila utakmicu.

Džajlen Braun je postigao 16 poena, Grant Vilijams dodao 14, serija se vraća u Boston, Majami i dalje ima velikih 3:1. Podsjetimo niko se u istoriji nije vratio u blizu 150 pokušaja od 0:3 i dobio seriju.

Batler je na drugoj strani brojao do 29, za 14 minuta u drugom poluvremenu njegov tim je bio u minusu 26 poena, strašan pad u igri.

