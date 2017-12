Finale Mundobasketa 2023. pred 55.000 ljudi

Svetsko prvenstvo 2023. godine igraće se na Filipinima, odnosno u Japanu i Indoneziji, odlučila je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Na Mundobasketu za osam godina učestvovaće 32 reprezentacije koje će se takmičiti u te tri države.

Polufinalni i finalni dueli igraće se na Filipinima, u areni kapaciteta 55.000 gledalaca u Santa Mariji i Bulakanu.

Kvalifikacije za ovo Svjetsko prvenstvo trebalo bi da počnu 2021. godine, dok je naredno SP na programu u Kini 2019.

Philippines, Japan and Indonesia will host the FIBA Basketball World Cup in 2023! #FIBAWC pic.twitter.com/OgteRbCdH8