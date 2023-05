Finale Zapada: Nezaustavljivi Jokić i Nagetsi savladali Lejkerse

Postoji li nešto što Nikola Jokić ne može? U pobjedi Nagetsa nad Lejkersima od 132:126 u prvoj utakmici finala Zapadne konferencije, Jokić je napravio pomalo od svega, završivši s 34 poena (šut 12 od 17), 21 skokom i 14 asistencija. To mu je treći uzastopni tripl-dabl i šesti u 12 utakmica plej-ofa.

Naravno, performans igrača Jokićevog kalibra sposoban je prekrajati istorijske knjige. Sa svojom statističkom linijom, Srbin je postao prvi igrač u istoriji NBA lige sa više od jedne utakmice u plej-ofu gdje je upisao više od 30 poena, 20 i više skokova i više od 10 asistencija.

Takođe se pomjerio na treće mjesto svih vremena na tripl-dabl listi doigravanja NBA lige.

Nikola Jokic has a spectacular Game 1 as the @nuggets secure a 1-0 lead! 34 PTS (12-17 FG) 21 REB 14 AST Game 2: Thursday, 8:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/hK0GG8l5Db