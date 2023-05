Finale Zapada: Novo posrtanje Lejkersa, nova sjajna partija Jokića

Los Anđeles Lejkersi su doživjeli novo posrtanje u finalu Zapada. S druge strane novi meč, novi tripl-dabl; ukupno 13. u plej-of karijeri za Nikolu Jokića koji vodi svoj tim ka bici za prsten. Denver u Holivud nosi 2:0 protiv Lejkersa, noćas su slavili 108:103, a Srbin je u trijumf ugradio 23 poena, 17 skokova i 12 asistencija.

Ovoga puta Džamal Marej je imao sjajnu posljednju četvrtinu. Promašivao je tokom meča, ali je u posljednjem periodu ubacio 23 od svojih 37 poena i praktično prelomio meč.

Tokom večeri se činilo da će Lejkersi uspjeti da naprave brejk, Rui Hačimura je igrao sjajno na startu, ubacio prvih sedam šuteva, ukupno dao 17 poena do poluvremena. Lebron i Dejvis su počeli prilično sporo, Džejms je na kraju ubacio 22 poena, imao 10 asistencija, skok mu je falio za tripl-dabl. Ostin Rivs je brojao do 22, Hačimura dodao 21, Dejvis 18, uz 14 skokova.

Nikola Jokic posts ANOTHER triple-double in the @nuggets Game 2 win! 23 PTS | 17 REB | 12 AST | 3 STL WCF Game 3: Saturday, 10:30pm/et on ABC pic.twitter.com/oSqg2HnKtp

Vodili su gosti sa desetak razlike u drugom dijelu, ali su Nagetsi izdržali sve, okrenuli trojkom Mareja na 84:83, a onda je krenuo šou beka domaćina. Sipao je trojke, a u posljednjem minutu ubacio je sedam od osam bacanja i zatvorio meč.

Nije gotovo, iako Denver nikada nije bio ovako blizu velikog finala.

Jamal Murray points to Mike Breen and calls "BANG" after hitting the three pic.twitter.com/NkwgqB1qsK