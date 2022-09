Finci uradili Špancima ono što niko nije

Košarkaši Finske završili su učešće na Evropskom prvenstvu, ali iz Berlina odlaze podignute glave.

Skandinavsku selekciju je nakon preokreta eliminisala Španija (100:90), ali su Finci uspjeli da u tom meču ispišu stranice istorije.

Mikael Jantunen je u finišu prvog poluvremena uz zvuk sirene postigao pogodak sa više od polovine terena udaljenosti. Bio je to 30. poen Finske u prvih 10 minuta čime je ta selekcija postala prva u istoriji Evrobasketa koja je za četvrtinu postigla toliko poena protiv Španije.

U drugoj dionici su postigli još 22 i na taj način postali prva reprezentacija u 21. vijeku koja je na Evropskim prvenstvima postigla najmanje 50 poena za poluvrijeme protiv selekcije sa Pirinejskog poluostrva.

Ipak, Španci su imali više razloga za okončanje po okončanju meča i za finale će se boriti protiv boljeg iz duela Njemačke i Francuske koji počinje u 20 časova i 30 minuta.

SHOW ME THE MONEEEEEEY! @mikaeljantunen with the half-court #TissotBuzzerBeater! #EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/eAF32Vayyh