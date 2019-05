Finiks našao zamjenu za Kokoškova u Filadelfiji

Moni Vilijams, doskorašnji pomoćni trener u stručnom štabu Breta Brauna, novi je trener Finiks Sansa, prenosi ESPN.

Prema pisanju Adrijana Vojnarovskog, Vilijams će se nalazi u završnoj fazi pregovora i kada se završi plej-of, preuzeće ekipu Finiksa.

Vilijams će na klupi Sansa zamijeniti srpskog trenera Igora Kokoškova, koji je proveo jednu sezonu kao glavni čovjek stručnog štaba ove ekipe.

Finiks je jedna od najlošije vođenih franšiza, što pokazuje podatak da će ovo biti njihov šesti trener u posljednjih šest sezona.

Monti Vilijams veoma je cijenjen u košarkaškim krugovima, od 2010. do 2015. godine bio je trener Nju Orleans Pelikansa, potom je jednu sezonu proveo kao pomoćniku Oklahomi, kao i sada u Filadelfiji.

Finiks je ovu takmičarsku godinu završio sa najlošijim učinkom na Zapadu (19/63) i biraće sa visokog mjesta na predstojećem NBA draftu.

New Suns coach Monty Williams will stay with Sixers until the end of the playoff run, league sources tell ESPN.