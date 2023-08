Finiks povlači dresove sa brojevima 31 i 32 u čast Meriona i Stodemajera

FINIKS - Košarkaški klub Finiks saopštio je danas da je odlučio iz upotrebe povuče dresove sa brojevima 31 i 32, koje su nosili Šon Merion i Amare Stodemajer.

U saopštenju Finiksa se dodaje da će Merion i Stodemajer zbog izuzetnog doprinosa naredne sezone da uđu u počasni "Krug časti".

Merion (45) je od 1999. do 2008. igrao za Finiks. On je za Sanse odigrao 660 utakmica, a prosječno je postizao 18.4 poena i imao je 10 skokova, 1.9 ukradenih lopti i 1.4 blokade po meču. Merion je poslije Finiksa igrao za Majami, Toronto i Dalas, a igračku karijeru je završio 2015. godine u Klivlendu.

Stodemajer (40) je za Finiks igrao od 2002. do 2010. godine. Za Sanse je odigrao 516 utakmica u NBA ligi, a prosječno je postizao 21.4 poena i imao je 8.9 skokova i 1.4 blokade po meču. On je poslije Finiksa igrao za Njujork, Dalas, Majami, Hapoel Jerusalim, Fudžian i Makabi Tel Aviv.

ICYMI: Forever enshrined in the Valley! The Phoenix Suns announced they are set to retire former players Amare Stoudemire and Shawn Marion’s no. and no. jerseys in the upcoming NBA season. @nba#AlwaysAFan #NBAonOneSports pic.twitter.com/Eq4uN8VDcg