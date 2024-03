Finiks povukao dres Amarija Stodemajera (VIDEO)

​Finiks Sansi su na meču sa Hjuston Roketsima priredili ceremoniju povlačenja dresa Amarija Stodemajera sa brojem 32 u svodove "Futprint centra".

Deveti pik NBA drafta 2002. godine, preskočivši koledž košarku, postao je instant zvijezda u Finiksu i uz Stiva Neša nosilac atraktivnih i revolucionarnih ekipa Finiksa sa početka novog milenijuma sa Majkom Dantonijem na klupi.

Suns show tribute video for Amar'e Stoudemire ahead of his Ring of Honor ceremony. pic.twitter.com/gJYMACgqGx