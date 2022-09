Francuska nadigrala BiH, "zmajevi“ sada gledaju ka Litvaniji

Košarkaška reprezentacija BiH nije iskoristila prvu meč loptu za plasman u osminu finala na Evropskom prvenstvu.

Bh. košarkaši su danas u Kelnu u okviru četvrtog kola grupe B poraženi od selekcije Francuske koja je slavila rezultatom 81:68.

"Zmajevi“ sada čekaju ishod meča Mađarska – Litvanija koji se igra danas. U slučaju trijumfa Mađara, BiH ide u nokaut fazu, a u slučaju drugačijeg ishoda, bh. tim će sutra u direktnom obračunu sa Litvancima odlučivati o četvrtom mjestu koje vodi u osminu finala.

Izbaranike Adisa Bećiragića pobjeda je vodila dalje, ali Francuzi koji su bili sigurni prije ovog duela nisu dopustili da u svega 15-tak dana ponovo budu poraženi od bh. selekcije (BiH slavila u kvalifikacijama za Mundobasket). Ovakvim ishodom ostavili su u igri Litvaniju, jednog od favorita iz sjene na ovom šampionatu. Bh. košarkaši nisu imali dobar protok lopte u ovom meču, posebno je škripao napad, uz veliki broj tehničkih grešeka, što je bilo previše da se iznenadi favorizovani rival.

BiH je dobro otvorila meč, te imala prednost u većem dijelu prve četvrtine, a Francuzi su prvi put prešli u vodstvo u 8.minuti (14:13). Prva četvrtina završila je rezultatom 19:19. Početkom druge dionice bh. tim je otišao na plus 5 (27:22), ali vrlo brzo rezultat je vraćen u egel, a u 17. minuti trikolori su vodili 35:31. Kako se bližio odlazak na odmor puleni Vensana Kolea su bili sve bolji, te su u 19. minuti imali rekordnih 41:32. Na poluvrijeme se otišlo bi rezultatu 44:34 za Francusku.

U prvih pet minuta nastavka igralo se koš za koš što je odgovoralo Francuskoj koja je rutinski čuvala stečenu prednost, no bh. košarkaši su ipak u finišu ove četvrtine uspeli da dođu na prihvatljivih minus 6 (46:52), a zatim i na 48:52, a sjajan period utakmice zaključio je Miralem Halilović za svega minus 2 (50:52).

„Zmajevi“ su na početku odlučujuće četvrtine vratili prednost trojkom Džona Robersona (53:52). Uslijedila je velika borba i drama. Jusuf Nurkić je pogodio trojku za 56:54, ali odmah mu je uzvratio Evan Furnije (56:57), da bi zatim Nurkić uvezao novu trojku (59:57). Nurkić je u tim trenucima preuzeo odgovornost i držao BiH u igri. Ipak, uslijedilo nekoliko novih grešaka koje su odvele Francusku na plus 5 (69:63) nešto više od tri minute do kraja. Do kraja bh. košarkaši nisu imali snage da se vrate u meč, pa su Francuzi na kraju stigli do ubjedljivog trijumfa.

Najefikasniji u redovima BiH bili su Džanan Musa (14), Miralem Halilović (14) i Jusuf Nurkić (14). Kod Francuza Evan Furnije je imao 14, a Geršon Jabusel 15.

Francuzi su sada na skoru 3-1, Njemačka ima 3-0, Slovenija ima 2-1, BiH 2-2, Litvanija i Mađarska su na 0-3. Grupna faza u grupi B završava se sutra. U centru pažnje biće okršaj BiH i Litvanije koji se igra sa početkom u 14.30 sati. Još se sastaju Francuska – Slovenija (17.15) i Njemačka – Mađarska (20.30).