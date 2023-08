Francuzi izbjegli novu blamažu, slavio i Egipat

Nakon što su porazima od Kanade i Letonije (grupa H) izgubili sve šanse za prolaz u drugi krug Mundobasketa, košarkaši Francuske su izbjegli novu sramotu i vjerovatno najveću blamažu u svojoj istoriji.

Francuzi koji su uoči prvenstva slovili za glavnog favorita za medalju danas su mučili vjerovali ili ne protiv selekcije Libana. Reprezentacija koja je u prva dva kola doživjela teške poraze od Letonije (70:109) i Kanade (73:128) dugo je vodila, ali je na kraju ipak upisala poraz. Francuzi su slavili sa 85:79 i tako upisali pirovu pobjedu.

Iako ovaj meč nije imao takmičarski značaj malo ko je slutio da će se puleni Vensana Kolea mučiti protiv jedne od najslabijih selekcija na Svjetskom prenstvu. Očito je da u Francuskoj ima velikih problema i pred njima je sada težak posao da se oporave do Olimpijskih igara u Parizu. Francusku su do prvog trijumfa vodili Geršn Jabusele (18) i Evan Furnije (17). Kod Libana se istakao Vajl Araksi (29). Obje selekcije će igrati razigravanje od 17. do 32. mjesta.

Završen je još jedan meč koji nije imao takmičarski značaj. Egipat je u grupi D iz koje su dalje prošli Litvanija i Crna Gora deklasirao Meksiko sa 100:72.