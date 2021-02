Gađao loptom Melouna zbog Jokićevog rekorda: Nisam znao

Nikola Jokić, najbolji košarkaš Denver Nagetsa, protiv Jute je izjednačio lični rekord u NBA ligi.

Postigao je 47 poena, uz 12 skokova i pet asistencija, nastavivši fantastičnu formu ove sezone u najjačoj ligi svijeta.

Ipak, ostaće i žal što nije postavio novi rekord u trenucima kada ga je trener Majk Meloun izveo iz igre skoro dva minuta prije kraja.

Tada se dogodila zanimljiva scena jer je Džamal Marej gađao loptom Melouna baš zbog toga što je izveo srpskog centra.

"Volim činjenicu da je razmišljao o tome. Prošli put je Džamal dao 48 poena, neko drugi je bacao loptu. Znam da je Nikola imao sjajnu utakmicu, ali nisam znao da je postigao 47 poena", iznenadio je Meloun.

Iznio je i dodatno objašnjenje.

"Samo sam htio da odmorim startere i ubacim mlađe", dodao je trener Nagetsa.

(B92.net)

The MVP. The best center in the NBA. Here's EVERY bucket from Nikola's 47 point-performance! #MileHighBasketball pic.twitter.com/wKGBSFIlle