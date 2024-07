Gaf na OI: Pustili pogrešnu himnu pred meč (VIDEO)

Ovo je trebalo danas da bude lijepo otvaranje Olimpijskih igara za reprezentaciju Južnog Sudana, bez ikakvog problema, međutim organizatori su se pobrinuli da ne bude tako.

Pred meč košarkaša napravili su veliku grešku, te su pustili pogrešnu himnu, što je dovelo do velikog komešanja na tribinama i među igračima.

Sigurno nije bilo prijatno da se tako nešto desi, a to smo mogli vidjeti i po izrazima lica košarkaša iz ove zemlje, koja je uspjela da napravi istorijski rezultat plasirajući se na veliko takmičenje.

Južni Sudan igra prvu utakmicu protiv Portorika, a nalaze se u grupi C sa Srbijom i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Telegraf.

It is a shame how #ParisOlympics2024 organisers can't distinguish between #Sudan and #SouthSudan . Playing wrong national anthem? pic.twitter.com/d68YlzDSPz

South Sudan's debut in the Olympic basketball tournament got disrupted by a mix-up during the team presentation. When the players lined up for the anthem, the organizers apparently played the wrong one. Instead, Sudan's anthem was played, causing a big stir. pic.twitter.com/D15JJsjIeq