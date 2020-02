Galata serijom 13:0 šokirala Fener

Košarkaši Fenerbahčea izgubili su pred domaćom publikom od Galatasaraja 80:75 u 20. kolu turskog šampionata.

Ekipa Željka Obradovića pretrpela je drugi poraz zaredom u svim takmičenjima, pošto je prije nekoliko dana ubedljivo izgubila od Real Madrida.

Činilo se da će Fenerbahče doći do pobjede, vodili su 75:67 na pet minuta do isteka 40. minuta, međutim do kraja nisu postigli koš.

Vicešampion Turske primio je trinaest poena u tom period i kada na to dodate nula datih poena, rezultat je sljedeći – 75:80 i poraz.

Veliku ulogu u pobjedi imao je Aleks Pojtres koji je ubacio sedam poena u završnici, a meč je završio sa 13. Najefikasniji bio je Zek Ogust sa 17 poena i 15 skokova, dok je Džon Roberson ubacio 15.

U poraženom sastavu Nando de Kolo je postigao 15 poena, Mahmutolu je ubacio 14, dok je Derik Vilijams postigao 13. Srpski košarkaš Nikola Kalinić postigao je osam poena.

Fenerbahče u domaćem šampionatu ima skor 15/5, dok je Galata na 14/6.

