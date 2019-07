Gasol i dalje u NBA ligi, potpisao za Portland

Legendarni španski košarkaš Pau Gasol u 39. godini karijeru nastavlja u NBA ligi, u ekipi Portlanda.

Iskusni centar sa franšizom iz Oregona potpisao je jednogodišnji ugovor vrijedan 2,6 miliona dolara.

Gasol u Portland nakon kratke epizode u Milvokiju i teške povrede, a ranije je sa velikim uspehom nastupao za Memfis, Los Anđeles Lejkers, Čikago i San Antonio.

U najjačoj ligi svijeta jedan od 18 igrača ikada sa preko 20.000 poena i 10.000 skokova i ukupnim prosjekom po meču od 17 poena, 9,2 uhvaćenih lopti, 3,2 asistencije i 1,5 blokada.

Dva puta je bio šampion NBA lige, sa Lejkersima 2009. i 2010. godine, a šest puta učesnik Ol-stara.

Sa reprezentacijom ima čak 11 medalja na velikim takmičenjima, među kojima su tri evropska i jedno svjetsko zlato, kao i dva olimpijska srebra.

Na stolu je imao ponudu i da se vrati u Barselonu za veći novac, ali je izabrao ostanak u SAD.

I'm very excited to announce that next season (my 19th in the @NBA) I'll play for the @trailblazers. Ready and happy to join one of the best teams in the league! pic.twitter.com/NcE6UJbsZ4