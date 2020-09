Gasol kćerki dao ime po Kobijevoj Đijani

Španski košarkaš Pau Gasol i njegova supruga Ketrin Mekdonel dobili su kćerku koju su nazvali Elizabet Đana i tako još jednom pokazao koliko mu je značio tragično preminuli košarkaš Kobi Brajant.

Naima, Gasolova kćerka je srednje ime dobila je po Brajantovoj kćerki Đijani koja je stradala zajedno sa legendarnim košarkašem u helikopterskoj nesreći prije nekoliko mjeseci, a imala je samo 13 godina, podsjeća B92.

Španac je igrao sedam godina sa Brajantom u Lejkersima i zajedno su osvojili dvije NBA titule, te postali prijatelji i kumovi.

Gasol je ovo ljeto proveo družeći se upravo sa Kobijvom udovicom Vanesom i sa njihove dvije kćerke, a dolazak male Đane pozdravila je i gospođa Brajant.

"Moje kumče je stiglo! Čestitam. Obožavam vas sve troje, Tako sam dirnuta zbog vašeg zahtjeva da odate počast mojoj Điđi. Jedva čekam da držim Elizabet Đanu Gasol", napisala je Vanesa Brajant.

Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol , a very meaningful name for our super beautiful daughter!! #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz