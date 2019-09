Gasol objasnio krah Srbije na Svjetskom prvenstvu

Španski košarkaš Mark Gasol najavio je da na sljedećem prvenstvu možda neće igrati, ali i da je Furija postala prvak svijeta jer se pokazala kao najbolji tim, a ne skup pojedinaca.

Pred Svjetski kup u Kini, Španci ovog puta nisu viđeni kao favoriti za titulu, a ubjedljivo najveće šanse su davane Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Orlovi su došli u najjačem sastavu vjerovatno od Indijanapolisa, a Amerikanci su standardna prijetnja svakoj reprezentaciji, u kom god se sastavu pojavili na prvenstvu.

Ipak, to nije bilo dovoljno ni jednima, ni drugima. Španija je pobijedila Srbiju u drugom meču druge faze (81:69) i poslala je na Argentince u četvrtfinalu gdje su Orlovi ispali iz borbe za medalju, dok su Amerikance eliminisali Francuzi.

"Tim je jedino što je važno. Možete imati najbolje igrače na svijetu, ja sam mislio da smo imali najbolji tim na Svjetskom prvenstvu 2014, ali smo imali jednu lošu utakmicu. Takve stvari se dešavaju na turnirima, ako odigrate jednu lošu, ispali ste. Nije kao u NBA gdje imate seriju, pa možete da odigrate i jednu lošu. Ovdje toga nema, imate samo jedan meč", rekao je Gasol novinarima poslije meča.

Na pitanje da li je očekivao zlato, priznaje da nije, ali je dobro "skenirao" protivnike i išlo se korak po korak.

"Nisam iznenađen toliko. Neću reći da nam je to (zlato) bio glavni cilj, ali sam vjerovao da možemo to da uradimo. Kad sam pogledao Amerikance i raščlanio igru svakog tima, rekao sam 'ok', možemo da budemo bolji i onda smo sa tim mentalnim pristupom išli utakmicu po utakmicu", rekao je centar Toronto Reptorsa.

Španija je u finalu Mundobasketa u Kini pobijedila Argentinu 95:75, a Gasol je uz Bogdana Bogdanovića, Rikija Rubija, Luisa Skolu i Evana Furnijea bio dio najbolje petorke prvenstva sa pune 34 godine.

(Telegraf.rs)