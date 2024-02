Gasol podijelio sjajnu priču o Jokiću i njegovoj braći

​Španski košarkaš Mark Gasol otkrio je jednu zanimljivu anegdotu vezanu za Nikolu Jokića i detalj sa svadbe u Srbiji iz 2009. godine koja mu je ostala u sjećanju.

Novopečeni penzioner, koji je karijeru zvanično završio ove godine u januaru, tada je kao košarkaš Memfisa bio na svadbi u Srbiji i "naletio" je na Jokićevu braću, dok je sam Nikola imao tek 14 godina.

"Ima veoma kul priča sa Nikolom. Upoznao sam njegovu braću, ne znajući da su njegovi, na vjenčanju Darka Miličića u Novom Sadu. Bilo je to poslije moje prve godine u NBA, a nakon mnogo piva prišli su mi i rekli da imaju malog brata koji odlično igra košarku. Poručio sam im da mu želim svu sreću" iskren je bio Gasol.

Španac je potom nastavio:

"Godinama kasnije, na utakmici u Denveru, vidio sam ih na tribinama kako skaču i viču na mene. Tamo su mi rekli: 'To je naš brat'. Bio je to Nikola Jokić. On je jako dobar, da. Bili su u pravu. Moram da kažem da su i dva njegova brata takođe MVP."

Vrijedi pomenuti i to da je Markova karijera trajala 20 godina, da je počeo u Barseloni, igrao u Đironi i odatle otišao u NBA.

Nastupao je za Memfis i Toronto, sa kojima je uzeo i prsten, a onda i Los Anđeles Lejkerse. Na kraju, 2021. je došao u Đironu i tu je rekao dosta, prenosi "Telegraf".

