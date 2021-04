Gligić: Ostajemo fokusirane na nas

Košarkašice Orlova povele su u finalnoj seriji plej-ofa za prvaka BiH protiv ekipe Feniksa rezultatom 1:0. Prva utakmica finala pripala je domaćim košarkašicama koje su napravile veliki preokret, okrenule su minus 14 i savladale gradskog rivala 68:56. Sada se nalaze dva koraka od istorijske titule.

Nakon prve dionice koja je završena neriješenim rezultatom (11:11), pulenke Darka Kosića su odigrale sjajan drugi period, te su na poluvrijeme otišle sa vodstvom od 37:23. Tada se činilo da će Feniks mirno privesti meč kraju, ali domaćin na startu treće četvrtine pravi seriju od 9:0 i vraća se u igru (32:37).

Feniks je poentirao tek poslije pet minuta igre. Izabranice Dragane Svitlice su nastavile da igraju kao u transu, te su došle do potpunog preokreta (43:39). To je bila nevjerovatna serija od 20:2. U posljednjih 10 minuta ušlo se pri rezultatu 49:48 za Orlove. "Orlice" su i u posljednjoj četvrtini nastavile gdje su stale u trećoj, napravile su novu nevjerovatnu seriju od 17:0, te na kraju došle do velike i ubjedljive pobjede.

Anđela Gligić je sa 21 poenom bila najefikasnija igračica susreta, a osim nje istakle su se Dragana Domuzin (19), a dvocifrene su bile Milina Mišeljić i Tamara Rajić sa po 11 koševa. Kod Feniksa Milica Inđić je ubacila 12, a Nikolina Džebo i Nikolina Babić po 11 koševa.

"Pripremali smo ovu utakmicu baš detaljno, prvo poluvrijeme smo zakazale i nismo bile u našem ritmu jer nam je trebalo da osjetimo atmosferu i da počnemo s našom igrom. Drugo poluvrijeme je već izgledalo kao naša igra i to je dovelo do preokreta i pobjede. Sljedeća utakmica se igra već u srijedu i očekujemo isto izazov kao što je bio i u ponedjeljak. Ova pobjeda nam je dala prednost i vjetar u leđa", kaže Anđela Gligić.

Bez obzira na to kako završi ova finalna serija, Orlovi igraju najbolju sezonu u istoriji. Ove godine su već osvojile dva trofeja, prvi put Kup BiH, te šesti put Kup RS. Ukoliko se na to nadoveže i titula, biće to sezona iz snova.

"Od početka sezone se stvorio timski duh, uz naporan rad, s dizanjem igre iz dana u dan na sve veći nivo. Sa strane je sve kao iz snova, ali uloženo je mnogo truda svake od nas. Motivisane smo da dođemo do duple krune, ali ostajemo fokusirane na nas i naš timski duh", naglasila je Gligićeva.

Drugi susret igra se već danas (srijeda) kada će domaćin biti Feniks, a koja ekipa prva stigne do tri pobjede osvojiće šampionsku titulu.