Gligić: Vratićemo se u WABA ligu

Košarkašice Mladog Krajišnika učiniće sve kako bi regularni dio sezone u prvenstvu BiH završile među četiri najbolje ekipe, koje će se kasnije u plej-ofu boriti za šampionsku titulu.

Višestruke prvakinje BiH i jedan od ponosa banjalučkog sporta trenutno zauzimaju peto mjesto na tabeli i do kraja će voditi veliku borbu sa ekipom Leotara za četvrtu poziciju. Banjalučanke i ove sezone imaju izuzetno talentiranu generaciju, a jedna od igračica koja u posljednje vrijeme posebno skreće pažnju na sebe je 19-godišnja Anđela Gligić, koja igra u velikoj formi. Prosječno postiže oko 16 poena po meču i nalazi se u top 10 strijelaca lige.

"Trenutni prioritet našeg kluba, čije ime nosi veliko značenje, jeste da ostvarimo četvrto mjesto na tabeli i izborimo plasman u doigravanje. Mi smo jako mlada ekipa i zato malo ko vjeruje u nas i naše sposobnosti, ali uz puno truda, rada i želje za pobjedom ništa nije nedostižno", ističe talentovana Gligićeva, koja je nakon sjajnih igara u omladinskim kategorijama prošle godine potpisala prvi profesionalni ugovor sa "malenim".

Nekadašnju članicu U-18 reprezentacije BiH, koja je inače prve košarkaške korake napravila u rodnoj Kostajnici, put je kasnije odveo u Banjaluku, gdje je stekla igračku afirmaciju.

"Košarka je bila moj san još od moje osme godine. Od tada je sve počelo, moja želja i strast za igrom je sve više rasla. Nakon sedam godina treniranja u Kostajnici odlučila sam da odem u Banjaluku u klub Feniks. Tamo sam upoznala sjajne trenere koji su me naučili mnogo toga, ali prije svega kako biti čovjek. Nakon jedne sezone provedene u Feniksu prešla sam u Mladi Krajišnik", priča danas jedna od najboljih košarkašica trofejnog banjalučkog kluba.

Simpatična Anđela, kojoj se predviđa da će napraviti veliku karijeru, vjeruje da je pitanje vremena kada će Mladi Krajišnik ponovo igrati najvažniju ulogu u bh. košarci.

"Jednoga dana nadamo se da ćemo uspjeti da odvedemo Mladi Krajišnik u WABA ligu. Za to će biti potrebno da se poklope mnoge stvari, no ja vjerujem da će se to desiti, jer to moj klub i grad Banjaluka zaslužuju", zaključila je jedna od najvećih uzdanica popularnih "malenih".