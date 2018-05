Golden Stejt i Hjuston u finalu zapadne konferencije

Košarkaške ekipe Golden Stejt i Hjuston sinoć su izborile plasman u finale playoffa zapadne konferencije NBA lige.

Obje ekipe su u polufinalnim serijama savladale protivnike sa 4:1. Hjuston je sinoć u petoj utakmici bio bolji od Jute sa 112:102, dok je Golden Stejt bio bolji od Nju Orleansa sa 113:104.

Branioci naslova iz Oaklanda, Variorsi, upisali su 15. uzastopnu pobjedu na domaćem terenu i na taj način izjednačili 27 godina star rekord Čikago Bulsa.

Golden Stejt su predvodili Stephen Curry s 28 poena, sedam skokova i osam asistencija, Klay Thompson dodao je 23 poena, Kevin Durant 24, a Draymond Green je imao učinak od 19 poena, 14 skokova i devet asistencija.

New Orleans Pelicansima nije bio dovoljan učinak Anthonyja Davisa od 34 poena i 19 asistencija i Jrua Holidaya od 27 poena, deset skokova i 11 asistencija, jer su oni bili jedini raspoloženi igrači u gostujućem timu.

Hjuston se mora zahvaliti Chrisu Paulu, koji im je partijom karijere donio finale zapadne konferencije i poštedio ih još jednog putovanja u Salt Lake City.

Paul je sinoć pogodio osam trojki iz deset pokušaja, a ostvario je rekord karijere sa 41 poenom, od kojih je u zadnjoj četvrtini postigao čak 20. Osim toga Pual je imao deset asistencija i sedam skokova.

Rezultati:

- Zapad, polufinale playoffa:

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 113:104

Golden State se s 4:1 u pobjedama uvrstio u finale konferencije.

Houston Rockets - Utah Jazz 112:102

Houston se s 4:1 u pobjedama uvrstio u finale konferencije.

