Gordić ispisao istoriju, 1.001 asistencija

Impresivan učinak košarkaša iz BiH Nemanje Gordića.

Košarkaši Mornara iz Bara su rezultatom 81:71 porazili Split u utakmici 21. kola ABA lige.

Na tom meču je Nemanja Gordić upisao 3 poena i podijelio 6 asistencija, a zauvijek će pamtiti taj 15. mart 2021. godine.

Gordić je postao prvi igrač u istoriji ABA lige koji je podijelio 1.000 i više asistencija, tačnije 1.001 asistenciju.

Impresivan učinak, nema šta.

.@MornarBar player @ngordic20 becomes the 1st player in #ABALiga history to reach 1,000+ assists! Congratulations! pic.twitter.com/ZnrZlja4Fu