Gordon: Pivo ne utiče na Jokića, šest na dan ih je pio (VIDEO)

Košarkaši Denvera Majkl Porter Džunior i Eron Gordon iznijeli su zanimljiva zapažanja u vezi sa njihovim saigračem i dvostrukim MVP-jem Nikolom Jokićem.

Njih dvojica su razgovarala u okviru Porterovog podkasta, a jedna od tema je bio i baš Jokić.

Dobro je poznato kakvo prijateljstvo gaje Eron Gordon i on, a nekadašnji član Orlanda je govorio o Jokićevoj radnoj etici.

"Jokić je veliki lider. Uvek je tačan, svaki dan. Trenira svakog jutra, odigra utakmicu, pa poslije utakmice diže tegove. Redovno radi svakog dana. I na sve to, skroman je. Kad imate dvostrukog MVP-a i najkorisnijeg igrača NBA finala koji je tako nesebičan, to vam je kao dar sa neba. Ako on to može, onda mogu i drugi da dijele loptu. On je zvijer", rekao je Gordon.

Nadovezao se Porter, koji je otkrio i šta je Jokić radio tokom pauze u Srbiji.

"On je jedinstven. Kad ga gledate iz noći u noć, on je najbolji igrač kog sam ikad vidio. Ludo je šta sve može da učini. Ranije je bio dobar, ali nije bio toliko zainteresovan. Rastao je iz godine u godinu. Čak i poslije MVP sezone. Kako je to moguće da postaneš bolji poslije MVP godine? Bolji je i ove godine, a osvojili smo prsten. Pričao sam s njim i rekao mi je da je u Srbiji pio šest piva dnevno. Vjerovatno nije ni dirnuo loptu", rekao je Gordon.

"Vas dvojica imate vrhunsku hemiju, kad ti on baca lobove za zakucavanja", dodao je Porter.

Šest piva na dan nisu uticala na Jokića koji je i ove sezone jedan od glavnih favorita za MVP priznanje. Posle 18 utakmica Nagetsi imaju 12 pobeda, a Jokić u proseku 28.8 poena, 13.4 skoka i 8.9 asistencija.

