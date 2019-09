Greg Popovič napravio šou na konferenciji za medije

Selektor košarkaša SAD Greg Popovič je bio u svom elementu na prvoj konferenciji za medije na Svjetskom kupu.

Američka reprezentacija je savladala Češku na startu takmičenja sa 88:67.

Kineske novinare je poslije meča zanimalo kakav su utisak na legendarnog stručnjaka ostavili navijači.

"Moram da budem totalno iskren prema vama... Kada počne utakmica ja ne vidim i ne čujem nikoga osim terena i igrača. Nemam pojma koliko je ljudi bilo na tribinama, nemam pojma koliko su glasni bili", rekao je Popovič.

Bek SAD Donovan Mičel je kratko rekao da ima "drugačije mišljenje" i odmah prasnuo u smijeh, jer je uslijedila reakcija Popoviča.

"Trebalo bi da paziš na igru, kog đavola... Vidite, pravite mi probleme u timu", rekao je Popovič u šali, prenosi "B92".

Coach Pop already picking on the local press #FIBAWC pic.twitter.com/thubEjNMKA