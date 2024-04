Grigonis ostaje u Atini do 2027. godine

Košarkaš Panatinaikosa, Marius Grigonis potpisao je novi ugovor sa atinskim klubom.

Nakon produžetka saradnje, Litvanac bi u prestonici Grčke trebalo da ostane do 2027. godine.

Jasno je bilo upravi "Zelenih" koliko je Grigonis bitan u sistemu Ergina Atamana, te nisu čekali kraj sezone već odmah dogovorili sve uslove sa igračem.

Grigonis će tako postati litvanski košarkaš sa najdužim stažom redovima Panatinaikosa. Do sada je to bio Šarunas Jasikevičijus koji je nosio zeleni dres od 2007. do 2010. godine, a zatim i u sezoni 2012/13.

Iskusni šuter je u ovoj sezoni jedan od najboljih igrača ekipe iz Atine. U Evroligi u prosjeku bilježi 10,1 poen, tri skoka i 1,3 asistencije. Takođe je i jedan od najzaslužnijih što Panatinaikos trenutno zauzima drugu poziciju na tabeli elitnog košarkaškog takmičenja.

Panathinaikos reportedly extends Marius Grigonis until 2027 https://t.co/hxtveckYTg — Sportando (@Sportando) April 8, 2024

