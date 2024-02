"Gubitak Milojevića. Možda je to nešto što je trebalo Golden Stejtu"

Bivši američki košarkaš Ričard Džeferson dao je u najmanju ruku problematičnu izjavu tokom meča NBA lige između Golden Stejt Voriorsa i Los Anđeles Klipersa. Voriorsi su nedavno doživjeli težak udarac poslije iznenadne smrti Dejana Milojevića, člana stručnog štaba.

Međutim u posljednjih mjesec dana Voriorsi su podigli formu i tako se uključili u borbu za plej-in.

Džeferson, koji radi kao analitičar "ESPN", prokomentarisao je ovaj uspon povezujući to sa smrću Milojevića, što je kod navijača i javnosti izazvalo nevjericu.

"Podržali su njegovu porodicu u veoma, veoma teškom trenutku. Vidjeli ste majice, videli ste logo na parketu, ali koliko god da su ovo tužne vesti – s druge strane, ovo je nešto što možda ujedini ovu grupu zajedno, možda je to nešto što im je trebalo u tom trenutku", rekao je Džeferson.

Can’t believe Richard Jefferson just said that about a man’s death pic.twitter.com/bHXexho0U5