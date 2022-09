Gudurić: Poremetilo nas je ovo sa Nedovićem

Sigurno da nas je poremetilo to sa Nemanjom Nedovićem, čekamo da vidim rasplet te situacije i da vidimo šta će biti sa njim, rekao je košarkaš Srbije Marko Gudurić pred duel sa Poljskom u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

Srbija od 21 čas igra sa Poljskom za prvo mjesto u grupi D.

"Sigurno da nas je poremetilo to sa povredom Nedovića. Čekamo da vidim rasplet te situacije i da vidimo šta će biti sa njim, ali to je sport, to je život. Moramo da idemo dalje i da mi što smo zdravi da damo sve od sebe", rekao je Gudurić.

Dodao je da su pored četiri odigrane utakmice, imali i jedan trening koji je u rangu teškog meča.

"Rekao bih pet utakmica u pet dana, imali smo trening koji je bio kao utakmica. Dakle bez slobodnog dana. Bilo je malo naporno. Nismo često u ovakvoj situaciji, osim Jokića možda, ali dobro, najvažnije je da smo pobijedili. Eto, opet ostaje to što se Nedović povrijedio, Milutinov se vratio, Marinković je bolje i nadam se da ćemo biti kompletni uskoro", rekao je Nedović.

Tokom prvenstva, na društvenim mrežama je isplivao snimak gde najbojli igrač srpske reprezentacije Nikola Jokić, pred meč drži govor saigračima u stilu NBA ekipa.

"To nam je sada tradicija neka pre svake utakmice, on nam održi mini govor. Ovako, svi su odigrali mnogo utakmica, svako ima neki svoj ritam kako se oporavlja, kao se sprema, tako da nema tu neke priče oko toga.", rekao je košarkaš Fenerbahčea.

Potom je dodao da se tim ne osvrće na potencijalne kalkulacije, ko će sa kim igrati u nokat fazi.

"Uvek postoji ta priča, kalkulacija neka. Mi i dalje ne znamo da li ćemo biti prvi ili drugi. Svakako mnogo toga zavisi od te utakmice koja počinje oko dva. Pre naše utakmice ćemo znati kakva je situacija. Opet, ko god da bude, treba da gledamo nas i nadamo se da ćemo sa što više igrača biti na terenu", zaključio je Gudurić.