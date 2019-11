Gudurić na udaru, Harden zatrpao koš Memfisa

Košarkaši Memfisa izgubili su od Hjustona sa 107:100 na domaćem parketu, zahvaljujući ubjedljivoj partiji Džejmsa Hardena sa 44 poena, 10 skokova i šest asistencija.

Čuveni "bradonja" je još jednom potvrdio da lopta teško izlazi iz njegovih ruku, rešetao je Grizlije uz podršku Gordona (16) i Hausa (15 poena), dok je Morant bio prvi strijelac Grizlija sa 23 poena, uz šest asistencija i pet skokova.

Marko Gudurić imao je 17 minuta da pokaže šta umije, za to vrijeme zabilježio je skok i četiri poena, uz šut 2/6 iz igre, 0/2 za tri. Usput je tri lopte izgubio, a poseban udarac mu je tehnička pred završnicu treće dionice, što je Hjuston iskoristio da se "odlijepi".

Na kraju, Gudurić se suočio i sa osporavanjima navijača, pojedini se čak već nadaju trejdu, iako je malo vremena Gudurić imao za adaptaciju na NBA ligu.

It's not just about the rotations although those have been bad - it's also about stuff like giving Jae Crowder and Dillon Brooks green lights, which is something that no team that wants to win would try