Hanga se emotivno oprostio od Zvezde

Crvena zvezda se ove sezone zahvalila na saradnji nekolicini igrača, a među njima je bio i Adam Hanga.

Hanga će se najvjerovatnije vratiti u Španiju.

On je prethodnog ljeta stigao iz Real Madrida kao jedan od najiskusnijih igrača, imao je dobru sezonu, ali su ga povrede na kraju omele da završi sezonu kako treba.Ipak, poslije godinu dana je došlo vrijeme za rastanak, a Hanga se biranim riječima oprostio od Zvezde, sa kojom je osvojio tri trofeja.

"Bila je to samo jedna godina, ali se osjeća kao uspomene i iskustvo za cijeli život. Hvala ti, Beograde. Moja porodica nikad nije bila srećnija, voljeli smo i živjeli za svaki trenutak istog. Hvala Crvenoj zvezdi, bilo je zadovoljstvo nositi crveno-bijeli istorijski dres. Kao što sam mnogo puta rekao, ovaj klub ima nešto veoma posebno i nevjerovatno, na čemu mogu da zavide širom Evrope. Strast i ljubav koju navijači pokazuju prema ovom sportu su neuporedive. Samo oni koji su to doživjeli i bili dio toga to mogu i da razumiju", napisao je Hanga.

