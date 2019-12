Harden ispisao istoriju, za tri četvrtine ubacio 60 poena

​Košarkaši Hjuston Roketsa su rezultatom 158:111 ubjedljivo pobijedili Atlanta Hokse, dok je u žiži javnosti bio čuveni "Bradonja", Džejms Harden.

Atlanta Hoksi su upisali novi poraz, ovo im je deseta izgubljena utakmica u nizu u kojoj je svu slavu odneo Džejms Harden.

Harden je ispisao istoriju ubacivši 60 poena za 31 minut, što je njegova četvrta utakmica sa 60 poena u karijeri, koliko ima i Majkl Džordan dok su ispred samo Vilt "Stilt" Čemberlejn i Kobi Brajant.

"Ovo je bilo kao i sve drugo što on radi – nevjerovatno", rekao je trener Majk D'Antoni, a na to se nadovezao i Hardenov saigrač, Ostin Rivers: "To što on radi do sada nije viđeno. Moj brat je postigao 60 poena za tri četvrtine, recite mi koji igrač još to može", prenosi B92.

Roketsi su ovaj meč igrali bez Klinta Kapele i Danuela Hausa, ali čak ni to nije pomoglo jadnoj Atlanti koja je već u prvoj četvrtini imala zaostatak od 20 poena. Tre Jang je proteklo veče imao 49 poena u porazu od Indijane, dok je Hjustonu ubacio 37 poena.

Hardenova treća četvrtina je bila maestralna. Ubacio je 29 poena i Hjuston je postigao 127, pa je "Bradonja" odlučio da presjedi čitavu posljednju četvrtinu. Tokom njegovog odmora na klupi, na semaforu je pisalo da mu fali samo 2 poena da obori lični rekord.

"Bio sam tako blizu", rekao je Harden uz široki osmijeh. "Igrao sam malo i za navijače, svakako i odigrali smo sjajne tri četvrtine pa nije bilo potrebe da se vraćam i bolje je bilo da neki drugi momci dobiju koji minut više, pošto su ga svakako zaslužili", poručio je Džejms Harden.

Pored velikog uspjeha Džejmsa Hardena, u redovima Hjustona istakli su se Ben Meklemor sa 24 poena, Kris Klemons sa 16 i Rasel Vestbruk sa 15 poena. Na drugoj strani, Uz Jangovih 37, vidjeli smo 14 poena Hantera, 12 Aleksa Lena i 11 Džabarija Parkera. Jedini igrač koji se nije upisao u strelce bio je Evan Tarner.