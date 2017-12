Harun Mahmutović novi predsjednik KK Bosna Royal

Kao što smo i najavili, Harun Mahmutović izabran je za novog predsjednika Košarkaškog kluba Bosna Royal.

Upravni odbor na održanoj sjednici jednoglasno je izabrao bivšeg generalnog sekretara Košarkaškog saveza BiH za čelnog čovjeka nekadašnjeg prvaka Evrope, koji posljednjih godina proživljava teške trenutke.

"Povjerenje koje sam dobio od ljudi iz kluba je obaveza i čast, ali svi zajedno moramo da sjednemo i vidimo kakva je situacija. Moramo sve analizirati i naći najbolji način za izlazak iz krize", rekao je Mahmutović.

Mahmutović nije bio na sjednici Upravnog odbora, a klub se oglasio saopštenjem.

"KK Bosna Royal nastavlja svoj put dalje u borbi na dva fronta. Pozicija na tabeli u prvenstvu BiH je zadovoljavajuća i daje nam motiv da se ova borba nastavi, a klub povede ka plasmanu u Ligu 6. Uz pomoć publike, koja će sigurno prepoznati trud i biti značajan faktor u nastavku sezone, nadamo se i što boljem plasmanu u plej-ofu, ali i regionalnoj Aba Ligi 2", kaže se u saopštenju sarajevskog kluba te dodaju:

"UO KK Bosna Royal je jednoglasan po pitanju budućnosti kluba, te podržavamo sve inicijative koje idu u korist kluba i njegovog daljeg napretka. Svjesni velikog truda koji je uložen u posljednje tri godine, a samim time i ljudi koji su do sada dali klubu veliki doprinos, članovi UO su jednoglasno izabrali Haruna Mahmutovića za novog predsjednika Upravnog Odbora i na taj način mu ukazali povjerenje i podršku za njegov budući angažman. Mahmutović je prošle sezone aktivno učestvovao u radu UO od avgusta 2016. godine do marta 2017. godine i dao je veliki doprinos prošlogodišnjim rezultatima", navodi se u saopštenju Bosne, u kojem se još dodaje da je odluka bila jednoglasna, s obzirom na to da su svi članovi UO imali priliku da se uvjere u njegove sposobnosti i rezultate njegovog rada, što je doprinijelo njegovom izboru.

Mahmutović je prije zvaničnog imenovanja za "Nezavisne" izjavio da će se Bosna stabilizirati kao klub, ali isto tako tražio odmah na uvid trenutno stanje po pitanju dugovanja.

Bosna se ovog mjeseca ponovo našla u velikim finansijskim problemima, koji su uzrokovali brojne odlaske igrača, a vrhunac je bio neodlazak na zakazanu utakmicu ABA lige 2 s Ohridom, nakon kojeg je vodstvo lige novčano kaznilo viceprvaka BiH i zaprijetilo suspenzijom i isključenjem iz regionalnog takmičenja.