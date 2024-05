Hauard ostaje u Baskoniji

Kao što je najavljeno, Markus Hauard (25) produžio je ugovor sa Baskonijom do 2028. godine.

On je to prvi put u radio u oktobru, nakon sjajnih igara, a nakon što je vodio ekipu do plej-ofa, klub mu se odužio još jednim ugovorom, dugoročnijim i unosnijim.

Hauard je ove sezone bio najbolji strijelac Evrolige i ACB lige sa 19.5 poena u prosjeku po utakmici u oba takmičenja, prenosi b92.

Postigao je i najveći broj trojki ove sezone u elitnom evropskom takmičenju - 148.

Za njega i za Baskoniju je, ipak, sezona prerano završena. Tačku na nju stavio im je madridski Real koji je sa četiri uzastopne pobede eliminisao tim Duška Ivanovića na oba najvažnija fronta.

Madridski tim porazio je Baskoniju u plej-of seriji Evrolige 3:0, potom je još jednom pobedom, u okviru domaćeg šampionata, onemogućio Baskijce da se domognu doigravanja u Španiji - prvi put poslije 40 godina.

