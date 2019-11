Henderson: Bio sam spreman da ubijem Suareza

Fudbaler Liverpula Džordan Henderson otkrio je neslaganje u odnosu sa bivšim saigračem, Luisom Suarezom.

Trenutno kapiten Liverpula je 2011. došao na Enfild iz Sanderlenda za oko 25 miliona evra i nije se najbrže uklopio u tim.

Najviše problema imao je s Luisom Suarezom, rasnim golgeterom koji je tada već šest mjeseci bio u klubu.

"Maksimalno sam se trudio. Kada ste fudbaler, postoje kritike i ljudi stalno sumnjaju u vas. Tada sam bio mlad igrač i Luis (Suarez) je radio nekoliko stvari koje mi se nisu svidjele", počeo je priču Henderson u podkastu "The Greatest Game" i nastavio:

"Time mi je poručivao da nisam dovoljno dobar da budem u istom timu na treningu s njim. On se konstantno čudio kao da se pitao 'šta koji ku**c, šta on radi', kao da ne bi trebalo da sam tu".

Odnos između Urugvajca i Engleza nije brzo bio popravljen, ali je na kraju prerastao u prijateljstvo.

"To me je izuzetno povrijedilo. Uradio je to tri puta i ja sam eksplodirao. Bio sam spreman da ga ubijem. Od tog trenutka imam dobar odnos s Luisom. Na sljedećem meču sam mu namjestio gol i on je od tada bio izuzetno dobar prema meni. Postali smo veoma bliski i on je jedan od igrača od kojih sam mnogo naučio", zaključio je Henderson.

