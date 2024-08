Herbert: Srbija je najbolja selekcija na turniru

Selektor Njemačke Gordon Herbert pohvalio je Srbiju nakon što su izabranici Svetislava Pešiča u duelu sa njegovim timom osvojili bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Po njemu Srbija je najbolja selekcija na turniru.

Germany’s head coach Gordon Herbert thinks Serbia was the best team they faced in the Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/fbt25H4a0k