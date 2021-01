Het-trik "Orlica" za petu krunu u Kupu Republike Srpske

Košarkašice Orlova pobjednice su 28. izdanja Kupa Republike Srpske. Banjalučanke su večeras u SD Obilićevo u velikom finalu odbranile naslov nakon što su savladale ekipu Leotar 03 sa 85:58, te tako treći put uzastopno, a peti put u istoriji osvojile trofej Kupa RS.

U prvoj dionici domaće su imale plus, ali su Trebinjke ipak uspjeli samnjiti na samo pen razlike (17:18). U drugom periodu "Orlice" ponovo prve prave osjetniju razliku zahvaljujući treneru-igračici Dragani Svitlici (6 poena) i Anđeli Gligić (9), te odlaze na plus 14 (36:22). Prednost do poluvremena se još više povećala i na kraju 20 minuta rezultat je glasio 46:25.

U nastavku su kvalitetnije košarkašice Orlova rutinski sačuvale stečenu prednost, te upisale het-trik u ovom takmičenju (osvajale u posljednje tri sezone) nakon čega je uslijedilo veliko slavlje. Treba dodati da za Banjalučanke zbog bolesti nije igrala ponajbolja igračica ove sezone Dragana Domuzin.

U pobjedničkom sastavu istakle su se Vladinka Erak sa dabl-dabl učinkom (15 poena, 11 skokova), Anđela Gligić je dodala 15 poena uz sedam skokova i sedam asistencija, dok je Tamara Rajić ubacila 13 koševa uz sedam skokova i četiri asitencije, dok je dvocifrene su još bile Teodora Trebovac (13) i Darija Babić 811).

Kod Trebinjki je najviše pokazala Jovana Milaković sa 16 poena (11 skokova), Anđela Krivokapić je postigla 11, dok je Marija Kešeljević uz 8 poena imala četiri skoka i šest asistencija.