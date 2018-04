Himki namučio CSKA

Košarkaši CSKA pobijedili su Himki u prvom meču četvrtfinalne serije Evrolige 98:95.

CSKA je pobijedio zahvaljujući tome što se u drugom poluvremenu bolje snašao u tvrđoj košarci i uglavom imao odgovor za dobre poteze Himkija.

Marković asistira bekdor pâs za zakucavanje Šveda, Serhio Rodriges uzvrati trojkom. Džejms Anderson pogađa preko četiri ruke za 75:72, CSKA napravi seriju 11:0 i povede 83:75.

Himki odigra dobru odbranu na čovejku, ali loše zagradi koš, Otelo Hanter pokupi ofanzivni skok i Rodriges još jednom "pocijepa mrežicu".

Španski plejmejker je predvodio "Armejce" do pobjede sa 22 poena i pet asistencija. Otelo Hanter je sa 18 koševa i osam skokova izvrsno nadomjestio izostanak Kajla Hajnsa. Tokom meča se na klupu preselio i Nando De Kolo zbog povrede, što je bio dodatni udarac za CSKA.

U Himkiju je najefikasniji bio Aleksej Šved sa 22 poena, a poen manje je ubacio Egor Vjalcev. Šved je za 31 minut na parketu imao i šest asistencija. Srpski košarkaš Stefan Marković je ubacio šest poena i imao pet dodavanja za koš.

Himki je bolje krenuo. Tim iz predgrađa Moskve je već u prvoj četvrtini poveo sa +11 (25:14) i do poluvremena je uspijevao da održi prednost 54:46. Dok se u prvom poluvremenu igralo nešto brže i "lepršavije", nastavak je donio tvrđu košarku sa više prekida i slobodnih bacanja i u takvoj situaciji se CSKA bolje snalazi.

Ekipa Dimitrisa Itudisa u trećoj četvrtini počinje da topi prednost protivnika, a Semen Antonov poravnava trojkom na 64:64 u 27. minutu meča. Šved na drugoj strani nije bio na svom nivou, a Himki je rano izašao iz bonusa u četvrtoj četvrtini što je Himki dovelo u veći problem.

CSKA je kontrolisao i ofanzivni skok, kupili su uglavnom svoje promašaje crveno-plavi, pa je to jedan od razloga poraza u tijesnom finišu. Šved je na kraju unio neizvjesnost trojkom kojom je Himki prišao na 93:90. Uslijedila je greška arbitara na pola minuta do kraja, kada je sudija Ana Panter svirala aut Vjalceva, iako nije djelovalo kao da je on gazio aut liniju.

Vesterman je u nastavku pogodio oba penala poslije faula, Anderson je na drugoj strani pogodio novu trojku, ali je CSKA slavio sa 98:95.

Dvije ekipe naredni meč igraju za dva dana.

(B92)