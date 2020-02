Hit finta Bogdanovića oduševila NBA

Košarkaši Jute pobijedili su Dalas u Teksasu 123:119, uz još jednu dobru partiju Bojana Bogdanovića.

Hrvatski "skorer" meč je završio sa 23 poena, ispred njega je bio samo Džordan Klarkson sa 25, ali je popularni "Babo" postao hit zbog finte koju je "prodao" Dalasovom dugajliji Kristapsu Porziginsu.

U jednom duelu njih dvojice Hrvat je bio u niskom stavu, Letonac ga je pritisnuo uz aut liniju, pa je Bojan pribjegao finti koju baš rijetko viđamo na NBA terenima: loptu je prebacio iz ruke u ruku kroz noge Porziginsu, kao na basketu.

Tim potezom zbunio je Letonca, dovoljno da mu se iskrade, a u nastavku akcije i da servira savršenu asistenciju Goberu za poene.

your life without this highlight: your life with it: pic.twitter.com/YRQfE96X4L