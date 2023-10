Hitna odluka zbog ratnog stanja u Izraelu: Stranci mogu odmah da napuste zemlju

Od jutra 7. oktobra, u subotu, iz pojasa Gaze ka Izraelu ispaljeno je više stotina raketa, te je Izrael proglasio ratno stanje.

To će naravno uticati i na sve klubove i sportske događaje koje se dešavaju u toj državi, a jedan klub je konkretno već hitno reagovao.

Košarkaški klub Hapoel ber Ševa dopustio je svim stranim igračima da napuste zemlju.

Hapoel nastupa samo u domaćem prvenstvu, a u njegovim redovima nalaze se tri strana igrača – Gvinejac Keita Tiđan, Amerikanci Greg Vitington i Brendon Sampson. Dvojica košarkaša imaju dvojno državljanstvo – Hoakin Šuman (Izrael, Argentina) i Ben Ejzenhard (Izrael, Amerika).

Još uvijek nije poznato da li će i drugi klubovi uraditi isto, ali je Ber Ševa prva ekipa koja je reagovala nakon objavljivanja ratnog stanja.

