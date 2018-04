Hjuston poveo protiv Jute

Hjuston je poveo sa 1-0 u seriji nakon što su sinoć u prvoj utakmici drugog kruga doigravanja Zapadne konferencije sa 110-96 svladali kod kuće Jutu.

James Harden je bio najučinkovitiji igrač utakmice sa 41 poenom, osam skokova i sedam asistencija. Harden je pogodio sedam od 12 trica, a nakon što je Juta smanjila zaostatak sa 27 na 11 koševa na početku zadnje četvrtine, Harden je opet povećao prednost Rocketsa pogodivši tri slobodna bacanja, tricu i koš, javlja Hina.

Clint Capela je upisao double-double s 16 koševa i 12 skokova, dok je PJ Tucker ubacio 15 koševa. Chris Paul je zabio 17 koševa i upisao šest asistencija te četiri ukradene lopte.

Donovan Mitchell i Jae Crowder su bili najbolji kod Jute sa po 21 poenom svaki. Joe Ingles je dodao 15 koševa i šest skokova te pet asistencija.

Hjuston je dominirao od prvog poluvremena najviše zahvaljujući Paulu i Hardenu i šest minuta prije kraja druge četvrtine vodili sa 49-29. Ta je prednost do minutu prije kraja prvog dijela utakmice narasla na 64-37.

Harden erupts for 41 PTS, 8 REB, 7 AST to lead the @HoustonRockets to the Game 1 W! #Rockets pic.twitter.com/kvY6ROaHCm