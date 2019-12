Hjustonov preokret za istoriju, kraj strašne serije Baksa

Košarkaši Hjustona režirali su istorijski preokret protiv San Antonija na svom terenu, gubili su 25 poena razlike, a dobili meč 109:107!

Sličan triler scenario viđen je u Oklahomi, gdje je Čikago predvođen maestralnim Zekom Lavinom imao 26 poena suficita naspram Tandera, ali je poklekao pod rafalnom paljbom Krisa Pola (30p), na kraju je poražen rezultatom 109:16.

Još jedan meč imao je triler završnicu, a odigran je u Finiksu između Sansa i Portlanda, uz trijumfalne poene Demijana Lilarda 26 sekundi prije kraja, ali i promašaj Rikija Rubija, za konačno slavlje Trejlblejzersa 111:110.

Konačno, u noći između ponedjeljka i utorka prekinuta je strašna serija lidera Istoka Milvoki Baksa od 18 uzastopnih pobjeda, i to porazom od Dalasa koji je pokazao moć i bez Luke Dončića.

Domaćem timu nije pomogla ni vanserijska partija Janisa Adetokumba i njegovih 48 poena, pošto su Mevsi imali daleko veći broj raspoloženih igrača, za konačni trijumf 120:116.

Krenimo redom, od Hjustona...

Roketsi su ispisali istoriju franšize pošto su uspjeli da nadoknade 25 poena deficita na svom terenu protiv Sparsa, nadmaše i podvig generacije koja je 1977. godine preokrenula minus od 23 poena protiv Portlanda.

Rasel Vestbruk sa 31 poenom i Harden sa 28 bili su kreatori velikog naleta Hjustona, a Pi džej Taker egzekutor ključne trojke dva i po minuta prije kraja, za vođstvo 107:104. Od tog trenutka Roketsi su grčevito odbranili vođstvo, imali i sreće da dva pokušaja Forbsa za tri poena ne završe u košu na vrhuncu teksaške drame.

"Nekad više želite pobjedu od protivnika. nijedan šut, nijedan posjed, niti bilo šta drugo to ne mogu da nadomjeste", apostrofirao je srce kao ključ trijumfa Rasel Vesbruk.

Bilo je i varnica još u uvodnoj fazi utakmice, umalo je došlo i do tuče Hardena i Mareja u jednoj situaciji nakon poena igrača San Antonija. Obojica su izbjegla isključenje poslije koškanja.

DEJOUNTE MURRAY VS JAMES HARDEN !!! pic.twitter.com/Dw8uMEkAVW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2019

Oklahoma je, rekosmo, takođe bila poprište nevjerovatno uzbudljive utakmice i nesvakidašnjeg preokreta domaćeg tima.

Nezadrživi Zek Lavin je sa 39 poena predvodio goste do, činilo se, lagane pobjede, ali višeminutni pad u igri Bulsa odveo ih je do horor epiloga. U provaliju ih je gurnuo sjajni Kris Pol sa 19 poena u posljednjoj četvrtini, uz pet ubačenih trojki iz pet pokušaja u tom periodu, od ukupno 30 poena koliko je imao na svom kontu.

"Uvijek imamo šanse", bio je komentar Pola nakon još jedne više nego dramatične pobjede Tandera pred svojim navijačima za koju je on direktno bio odgovoran.

Kod Oklahome Galinari sa 22 poena i Šreder sa 18, uz Krisa Pola su režirali jedan od najvećih preokreta ove sezone.

U Milvokiju - iznenađenje!

Baksi su očekivali slom Dalasa bez Dončića, ali se pokazalo da i bez genijalnog Slovenca Mevsi imaju jake adute da se uhvate u klinč sa najjačima. Uzalud je bila "monstruozna" partija grčkog superstara i njegovih 48 poena, Dalas je imao mnogo više raspoloživih aduta, koji su prekinuli strašan niz Baksa od 18 uzastopnih pobeda.

Porzigins je istupio kao lider sa 26 poena, toliko je "sa klupe" dodao Set Kari, Fini-Smit je imao 15, po 13 Branson i Rajt...

Boban Marjanović nije odigrao ni minut za gostujući tim.

REZULTATI

Detorit - Vašington 119:133

Toronto - Klivlend 133:113

Hjuston - San Antonio 109:107

Memfis - Majami 118:111

Milvoki - Dalas 116:120

Oklahoma - Čikago 109:106

Finiks - Portland 110:111

the NBA standings after Monday night's action! pic.twitter.com/gH0csme5pn — NBA (@NBA) December 17, 2019

