Hoksi se loše proveli u Los Anđelesu, Bogdanovića izdao šut

Košarkaši Atlante ubjedljivo su poraženi na gostovanju Lejkersima u Los Anđelesu rezultatom 136:105, uprkos 17 poena srpskog reprezentativca Bogdana Bogdanovića.

Nakon dva uzastopna poraza u NBA ligi, Lejkersi su dominantno nadigrali ekipu Atlante i upisali dragocjenu pobedu u borbi za plasman u plej-of ili plej-in, poslije koje su deveti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 37-32.

Hoksi su pretrpjeli ponižavajuće ubedljiv poraz, ali su zahvaljujući lošoj formi Bruklina, kojem beže za četiri trijumfa, još uvek bezbedni na 10. mestu - posljednjem koje vodi u plej-in na Istoku.

Hoksi su dobro ušli u meč, poveli su 8:0, brzo stekli i devet poena prednosti (11:2), ali se ispostavilo da je to posljednje što će uraditi. Domaći su već nakon prvih 12 minuta igre imali plus deset (38:28), u trećem periodu su uvećali razliku na preko 20 poena, a posljednji kvartal bila je samo formalnost jer su u jednom trenutku "jezeraši" umakli i na najvećih plus 35.

Reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović počeo je utakmicu u prvoj petorci Atlante. Na parketu je proveo skoro 26 minuta tokom kojih je postigao 17 poena i uhvatio tri lopte.

Nekadašnji igrač Partizana je odlično šutirao u prvom poluvremenu - promašio je samo jednom (4/5 iz igre, 3/4 za tri poena), ali u nastavku gotovo ništa nije uspeo da ubaci, pa je meč završio sa skromnih 5/11 (3/5 za tri). Sa linije slobodnih bacanja je bio nepogrešiv - 4/4.

Džejlen Džonson je sa 25 postignutih poena bio najefikasniji među Hoksima, dok je Dežonte Mari zabeležio dabl-dabl učinak - 13 poena i 10 asistencija. Tre Jang nije ulazio u igru odlukom trenera.

Kod Lejkersa je cela prva petorka bila veoma dobra, a istakao se Dianđelo Rasel sa 27 poena (6/10 za tri). Lebron Džejms je ubacio 25 (10/14 iz igre), a Entoni Dejvis 22 poena (takođe 10/14 iz igre). Rasel i Džejms su podelili po 10 asistencija, a Dejvis je dominirao u skoku sa 14 uhvaćenih lopti.

NBA liga, rezultati:

Indijana - Klivlend 103:108

Boston - Detroit 119:94

Filadelfija - Majami 98:91

Čikago - Portland 110:107

Juta - Minesota 104:114

Golden Stejt - Njujork 112:119

Sakramento - Memfis 121:111 (105:105)

Lejkersi - Atlanta 136:105

(RTS)

