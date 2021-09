Holins: Prva pomisao bila mi je istorija Zvezde

Američki košarkaš Ostin Holins kaže da mu veoma znači podrška koju dobija od navijača Crvene zvezde.

Njemu su u izboru nove sredine jako pomogli Bili Beron i Kej Si Rivers, koji su nekada nosili crveno-bijeli dres.

"Moja prva pomisao je bila istorija kluba. Poznajem nekoliko igrača koji su igrali za klub, svi su rekli istu stvar o kulturi ovdje, o sjajnom iskustvu koje su imali ovdje. Bio sam veoma uzbuđen kada sam dobio taj poziv i ponudu", rekao je Holins za "Sportklub".

Kaže da su obojica imali sjajno iskustvo ovdje.

"Prošle sezone sam došao ovde sa Zenitom, ali nisam to osjetio jer nije bilo navijača u hali. Ako ih bude ove sezone, to će biti moje prvo iskustvo sa navijačima. Od momenta kada sam potpisao, pokazali su mi toliko ljubavi, jako poštujem to. To je nešto čemu se radujem i jedva čekam da se desi", rekao je Holins.

Ostin je, takođe, oduševljen istorijom srpske košarke.

"Nisam znao mnogo o klubu ili gradu, ali jedina stvar koju sam znao je da je dobra organizacija. Znao sam o istoriji ne samo Crvene zvezde već i o srpskoj košarci generalno. Lijepo je iskustvo biti dio toga", istakao je on i rekao da mu je Nikola Jokić omiljeni srpski košarkaš, "koga ne možete da ne volite".

