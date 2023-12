Holins potpisao nevjerovatan ugovor

​Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Ostin Holins, od danas je zvanično novi igrač Žalgirisa, potvrdio je litvanski evroligaš.

"Zeleni" su iskrostili to što je američki bek bio slobodan još od ljetos, nakon što je raskinuo ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva.

Ipak, nisu u Žalgirisu najsigurniji da će im Holins biti od koristi, te su potpisali ugovor sa njim na samo tri nedjelje.

Tada će trener Kazis Maksvitis odlučiti da li mu je 32-godišnji Amerikanac potreban do kraja sezone.

Podsjetimo, navodno je i Crvena zvezda željela da vrati Holinsa, ali klub sa Malog Kalemegdana nije poslao zvaničnu ponudu za njega.

New addition Austin Hollins joins Zalgiris for a three-week try-out period. After trial period Zalgiris will decide whether @aHolli_20 will stay with the team until the end of the season. pic.twitter.com/uzlT9LMOtY