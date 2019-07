Hoze Kalderon za Nezavisne: Srbija ima sjajnu generaciju

Ne postoji neko veliko takmičenje na kojem sa reprezentacijom Španije nije osvojio medalju. Kada tome dodamo da od 2005. igra u NBA, jasno je da ime Hoze Kalderon ima veliku težinu u svijetu košarke. U razgovoru za "Nezavisne" košarkaš Detroita pričao je o predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kini i hvalio je selekciju Srbije, za koju ističe da ima sjajnu generaciju sposobnu da napravi odlične rezultate.

Kalderonova karijera popločana je uspjesima.

Sa nacionalnim timom je osvajao medalje na Olimpijskim igrama, te svjetskim i evropskim prvenstvima. Osam medalja ima u seniorskoj konkurenciji i kada su zlatna odličja u pitanju - nije ih osvajao samo na Olimpijskim igrama.

Na posljednja dva Mundobasketa njegova selekcija nije uspjela da dođe do medalje, ali je zato 2006. osvojila zlato i Kalderon je, naravno, bio jedan od važnih šrafova u redovima "crvene furije".

Predstojeće prvenstvo u Kini će biti nova prilika da Španija prekine post i Kalderon misli da je to moguće iako selektor Serđo Skariolo neće moći da računa na sve igrače. Bez obzira na to, mnogi očekuju da se Španija bori za medalju.

"Kao što si rekao, i ja očekujem da se Španija bori sa ostalim favoritima za jednu od medalja, ali moramo da znamo da to neće biti nimalo lagan zadatak. Konkurencija je veoma jaka", rekao je na početku razgovora Kalderon.

Naravno, ne postoji osoba kojoj SAD nije prvi favorit turnira. Ali, mnogi spominju da bi selekcija Srbije predvođena mnogim zvijezdama iz NBA i Evrolige ove godine mogla da pomrsi račune drim timu.

"Mislim da, ukoliko Srbija bude imala na raspolaganju sve najbolje igrače, imaju tim koji je sigurno među tri najbolja na Mundobasketu. Imaju stvarno dobru generaciju igrača", kazao je Kalderon, koji je na mnogim prvenstvima imao priliku da ukrsti koplja sa Srbijom i sam je svjestan da su "orlovi" uvijek vrlo neugodan rival.

Iza Kalderona je prva sezona u redovima Detroita sa kojim je igrao u plej-ofu, ali tim nije imao sreće pa je odmah u prvoj rundi ukrstio koplja sa Milvokijem, koji je u tom trenutku bio jedan od kandidata za prsten.

"Uopšte nam nisu dali mnogo šanse, bili su bolji. Posljednjih nekoliko mečeva u sezoni smo odigrali bez Blejka Grifina i nismo mogli na pravi način da se takmičimo sa Milvokijem. Lično sam zadovoljan što smo se plasirali u plej-of. To je bio cilj ove ekipe na početku sezone. Ovo je za mene bila 14. sezona u NBA i to je veliki podvig zbog kojeg sam jako zadovoljan", ponosan je bio legendarni španski košarkaš.

U pomenutih 14 godina osam sezona je proveo u Torontu, koji je ove godine došao do istorijskog podviga. Njegov bivši klub je osvojio prsten, ali to na kraju nije mnogo iznenadilo Kalderona, koji je pažljivo pratio svaki potez bivšeg kluba.

"Iskreno, to za mene i nije neko veliko iznenađenje. Napravili su sjajan posao ove godine i igrali su odlično. Pun pogodak su napravili sa svim trejdovima koje su napravili u toku sezone", rekao je on.

Osim Detroita i Toronta, Kalderon je u bogatoj NBA karijeri igrao za Dalas, Njujork, LA Lejkerse, Atlantu i Klivlend. Iako je bio veoma blizu, nažalost, još nije osvojio prsten. Bez obzira na to igrati 14 godina u najjačoj ligi svijeta veliki je podvig.

"Veoma je teško igračima iz Evrope da toliko ostanu u NBA, ali ako si spreman da radiš naporno onda to možeš i da ostvariš. Na kraju krajeva, to je košarka i samo ti treba vremena da se navikneš na tempo u NBA", bio je skroman 37-godišnji Španac, koji po svemu sudeći karijeru planira da završi u najjačoj ligi svijeta:

"Karijeru ću završiti u NBA. Nadam se da ću imati priliku da igram i naredne godine."

Nisam uzeo pare

Hoze Kalderon je u jednom trenutku imao potpisan ugovor sa Golden Stejtom, ali nikada nije zaigrao za njih. Član tog tima je bio samo dva sata. Golden Stejt je odlučio da raskine ugovor jer im je na kraju trebalo pojačanje na drugoj poziciji, a pisalo se da je Španac za ta dva sata zaradio 400.000 dolara.

"To nije istina. Nisam uzeo novac jer ja jednostavno nisam takav. Poslije sam prešao u Atlantu i uopšte nisam uzeo pare od Golden Stejta. To se sve tako desilo zato što se povrijedio Kevin Durent i morali da angažuju nekoga na njegovoj poziciji, to je to", rekao je Kalderon.

Ne brinem za posao

U košarci je godinama među najboljim španskim igračima, ali godine prolaze i odlazak u penziju je neminovan. Pokazao je da ni u penziji neće sjediti skrštenih ruku jer već nekoliko godina unazad ima farmu svinja. Njegov posao se uspješno razvija, ali košarka će mu uvijek biti na prvom mjestu.

"Moj posao će sam da se brine za sebe. Što se mene tiče, ja ću učiniti sve da na neki način ostanem u košarci", rekao je Kalderon, koji se neće tako lako odreći posla kojim se profesionalno bavi više od dvije decenije.