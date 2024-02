Hrvatska u Rijeci na popravnom protiv Kipra

Košarkaška reprezentacija Hrvatske sutra igra drugu kvalifikacijsku utakmicu za Evropsko prvenstvo 2025.

Protivnik je Kipar, mjesto događanja riječka dvorana Zamet, a podbacivanje je zakazano za 20 sati. Hrvatska je protiv Francuske u petak upisala poraz, što je bio prvi poraz selektora Josipa Sesara nakon 12 pobjeda, ali sada očekuje prvu pobjedu u kvalifikacijama.

„Na rosteru je 13 igrača, otišao je Smith jer je iz kluba dobio dozvolu za igranje samo jedne kvalifikacijske utakmice. Najvjerojatnije će otpasti jedan od visokih igrača, ali to ćemo odlučiti pred samu utakmicu. U Francuskoj su nam trebala jača tijela pa smo imali i Brankovića i Marića i Vraneša zbog dva euroligaaška centra – Lessorta i Poiriera i na to smo morali fizički odgovoriti, a sad će biti druga konstelacija snaga. Kiparski su centri lakši pa ćemo vidjeti kako ćemo najbolje mečirati protivniku. Njihov centar je Villis, visok 206 cm, jako dobar šuter, napada više licem nego centarskom tehnikom i zbog toga nam trebaju reaktivni centri koji mogu puno bolje odgovoriti u trkačkom dijelu“, kazao je Sesar.

Protiv Kipra košarkaši Hrvatske ne bježe od uloge favorita.

„Favoriti jesmo, i to na domaćem parketu, a tako se moramo postaviti protiv svakoga. Međutim, to je momčad koja ima dobre napadačke setove, imaju jako dobrog stranca, dva-tri beka na šuterskim pozicijama koji jako dobro pogađaju, što spot up, što iz driblinga pa prije svega u tom radnom dijelu moramo odreagirati na pravi način, odnosno postaviti se defanzivno kako smo napravili protiv Francuza i tada ne bi trebalo biti problema. Što se tiče našeg napada, za ovu utakmicu imamo dovoljno talenta da dečki to izvuku bez nekog većeg problema. Iako smo u Francuskoj imali napadačkih problema, mislim da to sada neće biti slučaj, već nam je bitno da u defanzivnom smislu odradimo pravu utakmicu“, dodao je Sesar.

