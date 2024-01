I NBA tuguje

Poslije velikana širom Evrope koji su iskazali svoju tug i žal, jer je preminuo veliki Dejan Milojević, sada je to uradio i njegov NBA tim – Golden Stejt Voriorsi.

Naime, klub u kojem je Milojević radio kao pomoćni trener, ne može da vjeruje šta se desilo. Zavijeni su u bol, jer se ova tragedije, ovaj odlazak desio odjednom i prerano.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing, This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him. We grieve… pic.twitter.com/9wAyb1JXz8