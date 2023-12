I Olajdžuvon hvali Jokića

Hakim Olajdžuvon, živa legenda NBA, sa puno poštovanja pričao je nedavno o Nikoli Jokiću.

Centar Denvera i ove sezone briljira i jedan je od kandidata za MVP priznanje.

Olajdžuvon, koji je nekada igrao za Hjuston i rekorder je po ukupnom broju blokada u NBA, hvali Jokića.

"Ne djeluje snažno, ali vidim da je često u dobokoj poziciji u reketu. Možda je to u duelu sa niskim momcima, ali onda to jednako dobro radi i protiv onih visokih. Njegov šut, finte, teško im je parirati. Ne znate kada će fintirati, a kada će stvarno pokušati. Ima paletu trikova. On je pravi", rekao je Olajdžuvon za Sports Ilustrejtid, prenosi b92.

Zanimljivo je i da je uporedio Jokića sa zvijezdom Filadelfije, Džoelom Embidom, prošlosezonskim MVP-jem.

"Embid ima sve pokrete, ali korišćenje tih prednosti je drugačije. Zašto bi šutirao trojke? Svake večeri on ima prednost, a ako ja imam prednost, izmoriću te. Ali trojke? To je odmaranje! Kada sam umoran, ja ću odmoriti. Ne odmarate kad pokušavate da pobijedite. Ne počinjete utakmicu odmaranjem," poručio je nekadašnji as Hjustona.

Olajdžuvon je imao 12 Ol-star nastupa, a bio je MVP 1994. godine.

