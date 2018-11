Ibaka srušio Lejkerse, tek druga pobjeda Kokoškova

Finiks Sansi su savladali Memfis Grizlise rezultatom 102:100, Minesota je izgubila od Portlanda 111:81, dok je Toronto savladao Los Anđeles Lejkerse 121:107.

U prvom poluvremenu duela Memfisa i Finiksa su Grizlisi uglavnom vodili, čak imali i devet razlike ali su se Sansi vratili do velikog odmora. U trećoj dionici je Finiks opet morao da juri protivnike koji su imali i deset poena prednosti, ali su to izabranici Igora Kokoškova ipak stigli do isteka treće četvrtine.

Isto se desilo i u posljednjem periodu kada je Finiks napravio ključne serije poena u posljednjih nekoliko minuta. U završnicu se ušlo u potpunom egalu, a čovjek odluke je bio Devin Buker koji je dva puta pogodio za dva u posljednjem minutu. Drugi pogodak je bio dvije sekunde prije kraja i tako su Sansi došli do druge pobjede ove sezone. Šut za pobjedu je ima Majk Konli iz Grizlisa ali on nije pogodio trojku.

Buker je bio i najefikasniji sa 25 poena, Trevor Ariza je imao 16, a na ovom meču su Sansi šutirali trojke 14/32. Kod Memfisa je Šelvin Mek bio najefikasniji sa 21 poenom.

Portland je bio veoma ubjedljiv protiv Minesote, a meč su počeli da lome u drugoj četvrtini kada su napravili seriju 12:2. Do kraja meča je razlika u korist Trejl Blejzersa samo rasla pa je konačan rezultat bio 111:81.

Jusuf Nurkić je imao 19, a Si Džej Mekolum i Damijen Lilard po poen manje. Karl Entoni Tauns je imao 23 poena za Minesotu, a meč je na klupi presjedio Derik Rouz. Džimi Batler nije bio u sastavu.

Toronto je već u prvoj četvrtini najavio da će veče u Stejpls centru biti veoma neprijatno za navijače Lejkersa. Poslije nešto više od šest minuta bilo je 25:8, da bi se četvrtina završila rezultatom 45:17. Iako su Lejkersi dobili svaku od sledećih četvrtina ni u jednom momentu nisu ugrozili vođstvo Reptorsa.

Serž Ibaka je bio fenomenalan u Torontu sa čak 34 poena uz šut iz igre 15/17. Kajl Lauri je ubacio 21 poen uz 15 asistencija, a u timu iz Kanade nije bilo Kavaja Lenarda. Kajl Kuzma je kod Lejkersa ubacio 24 poena, a Lebron Džejms je meč završio sa 18.

San Antonio Sparsi poraženi su kod kuće od Orlando Medžika, Filadelfija je izgubila od Bruklin Netsa, dok su Vašington Vizardsi savladali na domaćem parketu ekipu Njujork Niksa.

U prvom poluvremenu duela Bruklina i Filadelfije su Netsi imali najveću razliku od plus četiri, a do nje su došli tek na kraju druge četvrtine. U trećem periodu domaća ekipa uspijeva da slomi protivnika, i to tako što su dobili taj perio 41:28. Tada je Bruklin prvi put ostvario dvocifrenu prednost, a do kraja Siksersi nisu ugrozili vođstvo protivnika. Na kraju je meč završen rezultatom 122:97.

Dianđelo Rasel i Ronde Holis Džeferson su bili najefikasniji kod pobjedničkog tima sa 21 poenom, dok je Džanan Musa za tri minuta ubacio četiri poena. Kod Filadelfije je Ben Simons imao 20 poena, Džoel Embid je uz 14 skokova imao 16 poena, a Dario Šarić je duel završio sa 14.

Neprijatno veče imali su i San Antonio Sparsi koji su kod kuće poraženi od Orlanda 117:110. Gosti sa Floride su u prvoj četvrtini već napravili dvocifreni plus i konstantno su na meču u Teksasu diktirali tempo utakmice, a samim tim i rezultat. Spursi su posljednju četvrtinu dobili 10 razlike, ali nisu uspijevali da se ozbiljnije vrate i nisu ni prišli ekipi Medžika.

Eron Gordon je kod Orlanda bio najbolji sa 26 poena, dok je Nikola Vučević ubacio 13 za 32 minuta provedena na parketu. Demar Derozan je bio najbolji kod San Antonija, on je ubacio 25 poena, dok je bivši igrač Partizana Davis Bertans kao starter ubacio osam poena.

Vašington Vizardsi su ostvarili tek drugu pobjedu u sezoni i to protiv Njujorka kod kuće 108:95. Vizardsi su konstantno vodili u ovom meču, imali su prije poluvremena dvocifrenu prednost, a Niksi su najozbiljnije zaprijetili krajem trećeg perioda. Tada su prišli na minus tri, a zatim su došli i do izjednačenja. Ipak tada Džon Vol i Bredli Bil pogađaju važne koševe za Vašington koji uz dobru odbranu opet bježi protivniku.

Do kraja domaći nisu imali većih problema, a najefikasniji su bili pomenuti Vol i Bil sa 26 odnosno 22 poena. Enes Kanter je kod Niksa imao 18 poena.

